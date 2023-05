Réseau TPG – Veyrier dévoile sa future mobilité Au programme: de nouvelles lignes de bus et pistes cyclables, en parallèle de la construction du quartier des Grands-Esserts. Lorraine Fasler

DR

La salle était comble pour assister à la séance publique organisée par Veyrier avec le support de l’Office cantonal des transports (OCT) autour de la mobilité de la commune. L’objectif général annoncé: améliorer la desserte et la cadence des bus afin d’encourager l’utilisation de transports en commun et la mobilité douce. Le tout en perspective de la construction des 1200 logements des Grands-Esserts mais aussi de la densification toujours plus rapide et forte de la zone villas.