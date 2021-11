Votation sur le PLQ du secteur Cirses – Veyrier désavoue son Conseil municipal C’est non au dernier secteur des Grands Esserts, alors que plus de 90% des élus communaux l’avaient approuvé. Sophie Simon

La parcelle située le long du chemin des Beaux Champs au croisement de la route de Veyrier est destinée à accueillir le projet immobilier des Grands Esserts. LUCIEN FORTUNATI

Le résultat du référendum a beau être relativement partagé (53% de non), la participation, proche de 60%, peut être qualifiée d’importante et la douche doit être d’autant plus froide pour le Conseil municipal de Veyrier. Tandis que plus de 90% des élus communaux soutenaient le plan localisé de quartier (PLQ) du secteur Cirses, dernier gros morceau du projet d’aménagement des Grands Esserts, avec 800 logements à la clé, la population n’a pas embrayé dans le même sens.

Le maire de la commune, Jean-Marie Martin (PDC), faisait partie «de ceux qui pensaient que le oui allait passer. Les résultats sont serrés, mais ils sont là. La première déception, c’est pour notre Conseil municipal, après les heures passées en commission. L’incertitude réapparaît dans ce dossier des Grands Esserts, sur la planification, sur les dialogues avec les différents services de l’État, et sur notre équipement public, bien sûr l’école, mais aussi les salles de sport et la crèche. Il va falloir que l’on étudie nos options.» Selon ce conseiller administratif, il faut maintenant s’attendre à un délai de deux ans avant qu’un nouveau PLQ puisse voir le jour, en dépit de la probable lassitude de tous les acteurs concernés.