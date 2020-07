Riviera – Vevey améliore l’aménagement du parking de la place du Marché Le marquage de la place sera modifié dès mercredi afin d’offrir un meilleur confort aux automobilistes. La circulation à double sens sera notamment rétablie sur l’ensemble de l’espace de stationnement.

Les voitures pourront de nouveau se croiser sur les allées du parking de la place du Marché de Vevey. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Ville de Vevey (VD) va aménager le parking sur la place du Marché afin de permettre un meilleur confort des automobilistes. Le marquage sera modifié dès mercredi. L’offre en place de parc reste inchangée.

Les mesures principales consistent d’une part à rétablir la circulation à double sens sur l’ensemble du parking avec l’élargissement des deux allées de quatre à cinq mètres. D’autre part à modifier la circulation à l’angle nord-ouest (entre la rue Paul-Ceresole, la rue de Lausanne et la rue du Torrent), écrit la Ville mardi dans un communiqué.

Stationnement pour deux-roues

Dès le 24 août, la remise en place et le renforcement du stationnement sécurisé pour vélo et deux-roues motorisés sont prévus à l’ouest de la Place pour un total de 34 places vélos et 29 places mixtes. L’ensemble de ces modifications se dérouleront en dehors des heures du marché bi-hebdomadaire de Vevey.

Enfin, les réflexions apportées dans le cadre de ces modifications seront intégrées dans le projet de réaménagement de la place du Marché. Ce dernier devrait être mis à l’enquête publique dans le courant du mois de septembre.

( ATS/NXP )