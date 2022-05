Formule 1 – Verstappen triomphe en Espagne, Leclerc abandonne Le pilote néerlandais a remporté le Grand Prix d’Espagne, devant son coéquipier Sergio Pérez et le pilote Mercedes George Russel. Charles Leclerc a été contraint d’abandonner la course.

Max Verstappen a été le plus rapide en Catalogne. Son écurie, Red Bull, marque ainsi de précieux points dans le championnat. AFP

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le GP d’Espagne dimanche en Formule 1 et s’empare de la tête du championnat au détriment du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), contraint d’abandonner.

Précédent leader du championnat, le pilote de la Scuderia faisait cavalier seul en tête de la course, loin devant ses poursuivants, le Britannique George Russell (Mercedes) et Verstappen, alors à la lutte pour la deuxième place, quand il a été victime d’un problème moteur. L’autre Red Bull du Mexicain Sergio Pérez et Russell, troisième, complètent le podium.

AFP

