Formule 1 – Verstappen remporte le GP de Grande-Bretagne devant Norris et Hamilton Max Verstappen a décroché sa sixième victoire consécutive, la huitième en dix courses cette saison, dimanche au GP de Grande-Bretagne à Silverstone où les Britanniques Lando Norris et Lewis Hamilton ont terminé sur le podium.

Image AFP

Le double champion du monde en titre a encore survolé la course malgré un départ moyen et continue de s’échapper au classement provisoire du championnat du monde. Le Néerlandais se rapproche encore plus d’un troisième titre mondial consécutif, d’autant que son premier poursuivant, son coéquipier Sergio Pérez, n’a pris que la sixième place. Le Mexicain, qui a toutefois effectué une belle remontée après être parti en 15e position, pointe déjà à 99 longueurs de l’intouchable leader.

Norris, deuxième sur la grille, a réalisé un superbe départ et s’est permis le luxe de dépasser Verstappen, qui était talonné de près par l’autre McLaren du rookie australien Oscar Piastri, pour le plus grand bonheur des dizaines de milliers de supporters britanniques qui ont rugi comme un seul homme. Mais le suspense n’a duré que quelques minutes puisque le Néerlandais a repris la tête dès le cinquième tour, une fois le DRS autorisé. Il a ensuite géré la course tranquillement, même s’il n’a pas réussi à creuser un gros écart comme habituellement.

Norris héroïque

Norris aura été le héros de la journée et a volé la vedette à l’idole locale Lewis Hamilton, qui a remporté huit fois le GP de Grande-Bretagne, un record, et a décroché dimanche son 11e podium consécutif à Silverstone. Après son superbe départ, le pilote McLaren a été intraitable et a résisté héroïquement à Hamilton en fin de course, alors qu’il avait des pneus durs et que le septuple champion du monde roulait en pneus tendres. Il décroche ainsi le septième podium de sa carrière, le premier depuis mai 2022.

Hamilton, qui s’était élancé en septième position, a toutefois réussi une belle course en profitant de l’intervention de la voiture de sécurité, au contraire de son coéquipier George Russell, qui était passé aux stands juste avant et termine finalement cinquième.

Après cette nouvelle victoire, Max Verstappen continue de s’échapper au classement provisoire du championnat : «On a eu un très mauvais départ. Il faut qu’on regarde ce qui s’est passé. Mais après ça, les deux McLaren étaient ultrarapides. Il a fallu se concentrer pour les dépasser. Après, tout s’est bien passé quand j’étais en tête, j’ai pu construire cet écart. La 11e victoire d’affilée, c’est génial! Mais ce n’était pas aussi limpide que ça a pu paraître aujourd’hui. Mon départ a rendu les choses un peu plus excitantes, parce que Lando Norris a vraiment opposé une belle défense», a-t-il déclaré à l’issue de la course.





AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.