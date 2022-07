Formule 1 – Verstappen remporte la course sprint en Autriche Intraitable, Max Verstappen s’adjuge une nouvelle course sprint et s’élancera en première position demain lors du Grand Prix d’Autriche. Leclerc, deuxième.

AFP

Max Verstappen (Red Bull) a remporté samedi la Course Sprint du Grand Prix d’Autriche de Formule 1 et partira donc en pole position pour la course dimanche.

Le champion du monde en titre et leader au classement actuel du championnat a devancé les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz Jr au terme des 23 tours de course. Il inscrit également huit points supplémentaires au championnat. Leclerc et Sainz ont perdu du temps sur le leader durant les premiers tours de course, occupés à se battre pour la deuxième position.

Très proches au niveau du rythme, les trois pilotes de tête ont tous déclaré s’attendre à une belle bataille demain sur la piste du Spielberg.

La remontée des déclassés

Les premières places figées après quelques boucles, le reste de la course a été animée par les remontées au classement de Sergio Pérez (parti 13e et cinquième à l’arrivée) et de Lewis Hamilton. Le pilote britannique a perdu plusieurs places après le premier virage, la faute à un contact avec Pierre Gasly. Par la suite, il a dû batailler durant de nombreuses minutes pour pouvoir passer Mick Schumacher.

