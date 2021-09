Formule 1 – Verstappen célèbre un triomphe total devant son public À Zandvoort, aux Pays-Bas, 75’000 fans s’étaient déplacés rien que pour lui. Ils n’ont pas été déçus. Luc Domenjoz

Max Verstappen a vécu le bonheur d’un triomphe à domicile. AFP

Le circuit de Zandvoort n’avait plus accueilli la Formule 1 depuis 1985. Après un retour avorté l’an dernier en raison de la pandémie, le public néerlandais était très impatient de voir «son» pilote, Max Verstappen, évoluer à domicile. Il n’a pas été déçu.

Qualifié en pole position, le Néerlandais s’est emparé de la tête de la course dès le premier virage avant de devoir résister bien plus qu’il ne l’aurait imaginé à un Lewis Hamilton qui s’est montré plus que menaçant.

Alors que tout le monde s’attendait à un cavalier seul de la Red Bull, nettement plus rapide que la Mercedes au cours des essais, Lewis Hamilton est resté dans le sillage du leader tout au long de la course.