Développement durable – Versoix veut économiser 3 millions de litres d’eau par an Le Conseil municipal a accepté à l’unanimité un crédit de 270’000 francs visant à mettre en place une gestion plus rationnelle du précieux liquide. Xavier Lafargue

La commune de Versoix ne mise pas sur les particuliers pour améliorer sa gestion de l’eau potable, mais sur son service Travaux, Voirie et Espaces publics. VQH

Sept. C’est le nombre de mesures qui vont prochainement être entreprises par la Commune de Versoix pour améliorer sa gestion de l’eau potable. Pas celle des particuliers, mais bien celle de son service Travaux, Voirie et Espaces publics. La diminution des quantités utilisées, estimée à 3000 m³ (soit 3 millions de litres) par an, entraînera «une réduction des coûts d’environ 10’000 francs sur notre budget de fonctionnement et un gain de temps pour nos collaborateurs, qui pourront être affectés à d’autres tâches», a indiqué le maire démocrate-chrétien Cédric Lambert.