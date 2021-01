Patrimoine communal – Versoix revisite les noms de ses rues et cours d’eau Un petit recueil vient de sortir de presse. Joliment documenté et illustré, ce répertoire très complet allie anecdotes et repères historiques. Xavier Lafargue

Les différents lieux de Versoix sont regroupés dans ce livre. Lucien Fortunati

C’est un petit bijou. On le doit à l’Association Patrimoine versoisien. Intitulé «Les rues de Versoix», cet ouvrage répertorie non seulement toutes les voiries municipales, mais aussi les cours d’eau qui sillonnent le territoire de la commune lacustre. Chaque lieu est documenté, commenté et illustré. Bref, une mine d’informations.

Histoires singulières

Beaucoup de noms évoquent bien sûr des lieux (Sauverny, Bourg, Pont-de-Bossy, Saint-Loup, Écogia…), d’autres, plus mystérieux, cachent une histoire singulière. Deux exemples: la rue des Dissidents d’abord. Les auteurs racontent que «lors de la pénurie de perches des années 1980, on a assisté à la venue de pêcheurs vaudois sur le Petit-Lac, leurs 40 bateaux écumant les eaux genevoises». Courroucés par cette «surpêche», quatre pêcheurs de Versoix menacèrent de faire sécession avec le syndicat genevois de la branche. Les Vaudois traitèrent alors le quatuor versoisien de «dissidents».