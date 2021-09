Mobilité – Versoix fête la fin du chantier de la route de Suisse Les travaux ont duré plus de quatre ans. L’inauguration officielle s’est déroulée ce samedi 4 septembre. Xavier Lafargue

Traditionnel coupé de ruban ce samedi 4 septembre, sur la chaussée de la route de Suisse. On reconnaît (de g. à dr.) Vincent Collignon, directeur Clients des Services industriels de Genève, le Conseil administratif de Versoix in extenso (Ornella Enhas, Cédric Lambert et la maire Jolanka Tchamkerten) ainsi que le conseiller d’État chargé des Infrastructures, Serge Dal Busco, flanqué de l’huissier. XAVIER LAFARGUE

On y aura mis le temps, mais cette fois-ci, c’est terminé. Après plus de quatre années de lourds travaux, le mégachantier de la route de Suisse à Versoix a pris fin. Les quelque 2,5 kilomètres de cette artère qui traverse la commune sont requalifiés, comme on dit dans le jargon. Nouvelle chaussée, revêtement phonoabsorbant, nouveaux trottoirs – où la mixité piétons-cyclistes pose quelques problèmes –, mise à neuf en sous-sol de tous les réseaux énergétiques, mise en zone 30 km/h sur la partie la plus urbaine du tronçon, rénovation complète de la place du Bourg, et des anciens bains ont été réalisés.