Depuis fort longtemps, l’économie, en tant que mécanisme de répartition des richesses, a obéi aux lois parfaitement neutres et amorales de la recherche du profit et de l’intérêt personnel. Il convenait pour cela d’ouvrir larges les frontières nationales à l’échange et à la concurrence, d’arbitrer entre capital et travail en fonction de leurs productivités marginales respectives, de vendre au plus offrant et d’acheter au meilleur prix. Il y avait certes des «externalités négatives», identifiées, mais au mieux intégrées dans les calculs de rentabilité lorsqu’il était obligatoire de les prendre en compte. Dans le cas contraire, ces retombées néfastes (bruit, pollution, déchets) étaient simplement ignorées, sans par conséquent que soient modifiées les décisions de consommer ou d’investir, fondées elles, comme toujours, sur une froide analyse des coûts directs.

La guerre a tout changé. Ce n’est plus seulement le climat, qui commençait depuis son réchauffement à infléchir les comportements, mais aussi les postures adoptées face à l’agressivité russe, qui ont rebattu les cartes. Il est désormais crucial d’identifier le camp auquel se rapporte chaque transaction, indépendamment de sa profitabilité ou à l’inverse de son coût. On sanctionne qui s’aventurerait à commercer avec l’ennemi, on soutient par dizaines de milliards l’économie ruinée d’une Ukraine victime de l’agression, on s’expose à une diète sans précédent en matière d’électricité et de chauffage en renonçant à toute importation de gaz ou de pétrole de mauvaise provenance.

Ce qui dicte les conduites désormais, ce sont des critères qui ont peu de lien avec la logique économique, et beaucoup à voir avec des jugements d’ordre moral, ou, pour tout dire, avec des sentiments (de justice, d’équité, de responsabilité). Un exemple parmi d’autres: le Japon, qui a fermement condamné la Russie et rejoint les sanctions occidentales mais dépend fortement du pétrole russe, s’efforce de s’en passer, au grand dam des acteurs locaux du négoce, pour qui le pays «ne peut survivre sans le pétrole russe»*.

Plus largement, la liste est longue des entorses au fonctionnement du marché au nom de causes nobles, quitte à plonger dans le désarroi des économies entières fortement dépendantes de leurs exportations: celles de l’Indonésie et de la Malaisie, principaux pays producteurs de cette huile de palme que nous boycottons, nous les acheteurs occidentaux opposés à la déforestation; celle du Pérou, exportateur de nombreuses denrées agricoles (asperges, avocats, quinoa) que les consommateurs d’ici commencent à répudier pour cause de distances à parcourir et de priorité à donner aux productions locales; celles du Kenya ou du Maroc, cueilleurs de haricots verts qu’il convient de bouder car hors de saison; et ainsi de suite.

Ce modèle économique en train de voir le jour, que l’on pourrait qualifier de «sentimental», ne sera pas sans effet sur la croissance, l’emploi et le niveau de vie. Il les réduira, dans des proportions que l’on peine encore à imaginer. S’en réjouir? Les purs et durs qui se collent les mains au bitume, à coup sûr. Mais une majorité s’en trouvera certainement déçue, comme elle l’est déjà en Hongrie, en Italie et partout ailleurs où la révolte gronde et le populisme triomphe.

Marian Stepczynski Afficher plus chroniqueur à La Tribune de Genève. PIERRE ALBOUY

