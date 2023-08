Ligue des champions – Vers une affluence record pour Servette-Rangers Le match retour du 3e tour des qualifications pour la Ligue des champions (15 août) fait fureur au Stade de Genève: plus de 15’000 spectateurs déjà présents! Daniel Visentini

Contre Genk, beau succès populaire déjà, avec 18’026 spectateurs au Stade de Genève le 25 juillet. Contre les Rangers, mardi 15 août, il y a fort à parier que l’enceinte sera bien plus remplie encore! BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Le mérite de la bravoure, c’est ça: la reconnaissance. Admirable à chaque seconde de son extraordinaire match à Genk, ce Servette qui a éliminé les Belges en jouant à dix récolte déjà les fruits de ses efforts. Qualifiés pour le troisième tour qualificatif de la Ligue des champions, les Grenat seront à Glasgow mercredi prochain pour le match aller. Grosse ambiance promise dans l’enceinte des Rangers. Mais mardi 15 août, pour le match retour, le Stade de Genève ne sera pas en reste: les billets s’arrachent déjà comme des petits pains, même au cœur de l’été.

Le succès populaire est immense. La billetterie pour ce match retour a été ouverte en ligne à 14 h 50 jeudi. À 16 h 39, la tribune Nord (30 fr. le billet) était déjà complète! La tribune Est (45 fr.) sera pleine elle aussi, les derniers sésames dans le dernier secteur disponible sont peut-être déjà vendus au moment où vous lisez ces lignes.

La tribune Sud (30 fr.) a été ouverte, évidemment, secteur par secteur en fonction de la demande et les ouvertures de secteurs s’enchaînent.

La tribune principale (prix de 65 à 80 fr.) est elle aussi prise d’assaut. Bref, ce vendredi à midi, plus de 12’000 tickets avaient déjà trouvé preneur. Une comptabilité qui ne prend même pas en compte les abonnés à la saison, pour qui la place est offerte lors de ces deux premiers tours qualificatifs. Il faut donc rajouter potentiellement quelques milliers de spectateurs. Et compter aussi les 2000 billets demandés par les Rangers pour leurs supporters.

Autrement dit, en rajoutant les abonnés qui seront présents et les fans écossais qui feront le déplacement, la barre des 15’000 billets a d’ores et déjà été franchie. Celle des 20’000 devrait l’être aussi. Et plus encore?

Servette, avec son abnégation et son courage, a gagné plus qu’un match en Belgique. Et la formidable affluence attendue mardi 15 août contre les Écossais va le démontrer. Si vous voulez des places, dépêchez-vous!

Daniel Visentini

