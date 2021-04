Lettre du jour – Vers un retour à l’éducation Opinion Courrier des lecteurs

Thônex, 21 avril

Une nouvelle initiative cantonale vise à demander, voire exiger, la création de 1000 emplois par an, n’hésitant pas à inclure une baisse des heures de travail, passant de 41 heures à 32 heures par semaine, sans réduction de salaire!

On imagine que ces propositions voient le jour sur un coin de bar, tant elles ne sont pas sérieuses, non réalisables financièrement et relèvent d’une méconnaissance totale du tissu économique. Quelle utopie!

Vider les poches des personnes qui triment dur toute l’année et qui sont, en ce moment pour certains, à l’orée de la faillite ou qui puisent dans leurs dernières économies afin de sauvegarder des emplois, payer leur loyer, etc. sans savoir de quoi demain sera fait. Et alors!

Bravo aux syndicats qui laissent encore croire à leurs ouailles qu’il «yaka». La fête est finie!

Oui, le chômage va grimper, oui les revenus vont baisser, oui les inscriptions à l’Hospice général vont croître.

Le moment n’est-il pas venu de former nos jeunes à l’apprentissage, celui d’un métier manuel, mais aussi celui de la vie qui n’est pas un long fleuve tranquille.

Les hôpitaux cherchent du monde, les métiers du bâtiment, ceux de l’automobile, l’informatique: tous manquent de personnel qualifié… alors on s’inscrit ou on se recycle?

Dans cette nouvelle vie, il ne suffira plus de taper du pied pour obtenir quelque chose, mais se lever tôt, continuellement se former, apprendre à économiser et ne plus tout avoir à crédit… c’est cette vie-là qui se dessine et aucun «yaka» ne pourra la contrecarrer.

Seuls ceux qui l’auront bien compris pourront s’en sortir honorablement. C’est un retour à l’éducation qui se profile et un abandon du tout, tout de suite.

Michèle Sonzogni

