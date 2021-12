Politique – Vers un gouvernement de coalition aux Pays-Bas Après neuf mois de négociations, un accord a été trouvé entre le VVD de centre droit, le D66 de centre gauche, le CDA de centre droit et les conservateurs de Christen Unie. Mark Rutte devrait rester Premier ministre.

Mark Rutte à La Haye le 13 décembre 2021. AFP

Quatre partis ont conclu lundi un accord en vue de former une coalition gouvernementale aux Pays-Bas qui permettra au Premier ministre Mark Rutte d’effectuer un quatrième mandat, mettant un terme à près de neuf mois de négociations.

Le VVD de centre droit du chef du gouvernement sortant, le D66 de centre gauche, le CDA de centre droit et Christen Unie (conservateurs) sont parvenus à un texte d’accord qui sera présenté au Parlement mercredi.

«Le texte a été accepté», a déclaré un porte-parole de Johan Remkes et Wouter Koolmees, qui supervisaient les négociations, cité par l’agence de presse ANP. Les chaînes de télévision NOS et RTL ont également annoncé l’accord.

Négociations record

Les négociations, entamées après les élections législatives mi-mars, auront duré 271 jours, un nouveau record pour les Pays-Bas après 225 jours sans gouvernement en 2017, mais encore loin du record belge de 541 jours sans gouvernement en exercice.

«C’est un bon accord», a déclaré Mark Rutte aux journalistes à la sortie des discussions, tout en refusant de donner plus de détails. Sigrid Kaag, dont le parti D66 a remporté le deuxième plus grand nombre de sièges lors des élections du 17 mars, a ajouté qu’il s’agissait d’un «accord agréable et équilibré».

Mark Rutte, Premier ministre depuis octobre 2010, est démissionnaire depuis janvier à cause d’un scandale lié aux allocations familiales, mais continue de gérer les affaires courantes. Il n’a pas été désavoué par les électeurs aux législatives de mars, remportées haut la main par son parti VVD, malgré une année notamment marquée par une motion de défiance à laquelle il a de justesse survécu. Cette capacité à sortir indemne des crises politiques lui a d’ailleurs valu le surnom de «Téflon».

Avec ce quatrième mandat, Mark Rutte deviendra l’un des dirigeants d’Europe au pouvoir depuis le plus longtemps, après le Hongrois Viktor Orban qui a pris ses fonctions en mai 2010, mais restera toutefois loin des 16 ans d’Angela Merkel à la tête de l’Allemagne.

Gouvernement en janvier

Les partis de la nouvelle coalition vont maintenant présenter l’accord à leur groupe parlementaire mardi, puis il sera débattu au Parlement mercredi.

Les Pays-Bas, confrontés à une nouvelle vague épidémique qui a entraîné d’impopulaires mesures de restrictions, devront toutefois attendre le mois de janvier pour connaître leur nouveau gouvernement, le temps que la coalition se répartisse les ministères.

Parmi les annonces politiques attendues, la future coalition devrait annoncer une extension de la garde d’enfants gratuite, des milliards d’euros d’investissements pour lutter contre le changement climatique, le manque de logements et la recherche sur l’énergie nucléaire ainsi que la mise en place de péages routiers, selon NOS.

Sigrid Kaag, la dirigeante du parti D66 arrivé deuxième aux élections, devrait être reconduite au ministère des Affaires étrangères, d’après les médias. Nommée à ces fonctions en mai, elle avait démissionné en août après avoir été critiquée par le Parlement pour la gestion chaotique de l’évacuation d’Afghanistan et pour ne pas avoir perçu des signes d’une prise de contrôle imminente de ce pays par les talibans.

L’actuel ministre de la Santé Hugo de Jonge, le visage public de la lutte contre le Covid aux Pays-Bas, ne devrait en revanche pas être reconduit, et son point presse de mardi aux côtés de Mark Rutte devrait être son dernier à ce poste.

Le pays a été secoué cette année par de violentes émeutes en réaction aux mesures sanitaires prises par le gouvernement pour freiner la flambée du nombre des cas de Covid-19. Parmi ces dispositifs, un couvre-feu de 17 h 00 à 05 h 00 (sauf pour les magasins essentiels) et une limitation du nombre des visites au domicile. Les Pays-Bas ont enregistré plus de 2,7 millions de cas de Covid-19 depuis le début de l’épidémie, avec plus de 19’700 morts, sur une population de 17 millions d’habitants.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.