Programme 2022 dévoilé – Vers un duel Tamberi - Barshim à Athletissima La hauteur des hommes, le 400 m dames et le triple saut assureront le spectacle, le 26 août, à Lausanne. La veille, les stars de la perche participeront au City Event. Pierre-Alain Schlosser

Gianmarco Tamberi, cochampion olympique, fera le spectacle le 26 août à la Pontaise. AFP

Jacky Delapierre a négocié âprement. La semaine dernière, le CEO d’Athletissima s’est rendu à Rome avec ses homologues de la Diamond League pour défendre son meeting et choisir les épreuves de l’édition 2022, agendée le 26 août. «Avec les tests Covid obligatoires, je crois que je me suis fait grailler le nez entre 6 et 8 fois», raconte-t-il. Mais le patron du meeting a eu du flair et est heureux de pouvoir mettre en place un événement à la fois équilibré et attractif.

«On a demandé le 400 m dames, car Shaunae Miller-Uibo, double championne olympique, n‘est jamais venue à Lausanne, indique l’organisateur. Elle court toujours en 49'' (ndlr: 48''36 à Tokyo). Et si Ingebrigtsen participe au 1500 m, ça peut batailler dur.»

«Nous devons donner nos cinq souhaits prioritaires. Puis, on nous attribue les épreuves. Ensuite, c’est le souk qui commence.» Jacky Delapierre, CEO d’Athletissima, à propos de la répartition des disciplines

Avant de partir pour la Ville éternelle, Jacky Delapierre a consulté l’entraîneur Laurent Meuwly et l’ex-athlète Lea Sprunger pour définir une stratégie. «Nous avons planifié certaines épreuves car des athlètes nous ont demandé de les mettre au programme, explique Delapierre. À l’instar de Yulimar Rojas (ndlr: championne du monde et olympique du triple saut). Idem pour le 200 m hommes.»

Autre clou du spectacle, la hauteur masculine qui opposera Tamberi et Barshim, les cochampions olympiques. Une confrontation entre les deux meilleurs amis de l’athlétisme était programmée en 2021, mais elle n’avait finalement pas eu lieu. Barshim avait été invité par l’émir du Qatar, à une réception pour fêter l’or de Tokyo.

Jacky Delapierre a révélé quelques secrets d’alcôve, en parlant des coulisses de la répartition. «Dans la distribution des disciplines entre les meetings, nous devons donner nos cinq souhaits prioritaires. Puis, on nous attribue les épreuves. Ensuite, c’est le souk qui commence. À l’assemblée générale de la Diamond League, chacun met sur la table les changements qu’il aimerait apporter. Comme il y a sept épreuves hommes et sept épreuves femmes par meeting, il faut trouver un équilibre. On avait la perche hommes et la hauteur femmes. Nous avons interverti avec Eugene (États-Unis). Nous aurons tout de même le City Event avec le concours de la perche masculine (ndlr: hors Diamond League), le 25 août, veille du meeting.»

Pour des raisons de travaux, le City Event ne pourra pas se trouver au même endroit que d’ordinaire, au Flon. «On a deux variantes auxquelles on réfléchit, dévoile le boss de l’événement. La première est la rue Centrale. La seconde est la place Bel-Air, car elle sera fermée pour cause de travaux du Grand-Pont, entre janvier et novembre. Mais cela nécessiterait des frais supplémentaires car nous devrions retirer les câbles d’alimentation des bus.» Le ballottage est donc plus favorable à la rue Centrale.

