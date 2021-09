Budget cantonal – Vers un déficit cantonal en baisse en 2022 Les rentrées fiscales en hausse de la Ville sont un bon signe pour le Canton, qui doit revenir vers un déficit plus soutenable. Marc Bretton

La présentation du budget 2021 de l’État de Genève par Nathalie Fontanet. LUCIEN FORTUNATI

Silence, silence, silence. Le Conseil d’État présentera le budget cantonal jeudi, mais le silence règne en la matière. Alors que d’ordinaire les bruits les plus divers fusent, cette fois, personne ne semble être au courant de son orientation. Et c’est plutôt bon signe, puisque, c’est quand la situation est mauvaise, que le gouvernement prévoit des coupes, qu’il «prépare le terrain» en distillant ici ou là des informations.

L’exemple de la ville

Pour savoir ce qui se passe, on peut néanmoins se reporter au budget 2022 de la Ville de Genève. Pour le réaliser, la commune, qui représente environ la moitié de la population cantonale, s’est basée sur les prévisions transmises par l’Administration cantonale. Elle anticipe une augmentation de ses rentrées fiscales pour les personnes physiques (individus), sa rentrée la plus importante, de 2,5%. Reporté sur le canton, cela représenterait une centaine de millions de recettes supplémentaires. Pour les recettes provenant des entreprises, la Ville a prévu en revanche un léger repli, en lien avec l’impact de la crise sanitaire. Si le Canton suivait, une trentaine de millions disparaîtrait. On peut toutefois se demander ce qu’il en sera au final, au vu des statistiques plutôt réjouissantes sur l’activité économique cantonale des mois passés.