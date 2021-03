Les dimanches de votations fournissent toujours une prise de température très précieuse quant à certaines orientations politiques ou paradigmatiques qui dépassent bien souvent l’objet du scrutin. Le 7 mars n’échappera à la règle. L’objet du vote: le projet de Clé-de-Rive, un paquet bien ficelé mêlant la piétonnisation de ce secteur du centre-ville à la création d’un parking souterrain. Un beau compromis qui se revendique d’une approche multimodale. Et c’est justement sur ce type d’approche consensuelle que se jouera sans doute quelque chose de plus fondamental à travers ce vote.

L’approche multimodale de la politique des transports naît dans les années 90. Après de longues années consacrées au tout voiture, on accorde enfin une place renouvelée aux transports publics et aux modes actifs. Leur rôle n’est plus celui de moyens de transport destinés aux seuls captifs ou aux gentils flâneurs. Leurs qualités environnementales sont nombreuses et ils doivent, à ce titre, représenter une offre performante pour répondre à la demande. Aujourd’hui, la très grande majorité des politiques se revendiquent de cette approche pragmatique qui place tous les modes sur un pied d’égalité. Une vision consensuelle qui se traduit par une multimodalité du «tout partout»: on construit une ligne de tram, mais on élargit en même temps une autoroute à 2x3 voies, on piétonnise la ville tout en créant un parking désormais appelé hub de mobilité.

Cette approche coûte très cher, mais elle ne s’avère en fin de compte pas très vertueuse sous l’angle écologique.

Le problème c’est que l’émergence des lourds enjeux climatiques commence à chambouler sérieusement ce modèle et les beaux compromis qu’il produit. Car non seulement cette approche coûte très cher, mais elle ne s’avère en fin de compte pas très vertueuse sous l’angle écologique: on finit par utiliser tous les modes sans pour autant réellement renoncer aux modes les plus polluants. Aussi voit-on poindre ces dernières années les contours d’un modèle qui va un peu plus loin, la multimodalité du moins de voitures. On passe de l’égalité de traitement à un arbitrage assumé en défaveur des modes les plus polluants et donc de l’automobile. La multimodalité n’est plus à son service, mais doit viser à en réduire durablement l’usage.

Entre la conception du projet Clé-de-Rive et aujourd’hui, le vent semble avoir tourné. Conçu dans l’ère du «tout partout», il atterrit dans la tendance du moins de voitures. Conscients du risque de voir la population préférer la partie piétonne du paquet sans en vouloir le volet parking, les partisans du projet semblent d’ailleurs avoir banni le mot voiture de leur vocabulaire et ont axé leur campagne sur la piétonnisation. Le 7 mars, en s’exprimant sur ce paquet à prendre ou à laisser, les citoyens de la Ville de Genève exprimeront aussi à quel modèle de multimodalité ils adhèrent.