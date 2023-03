Controverse en Floride – Vers l’extension d’une loi interdisant l’enseignement des questions LGBT+ L’enseignement «intentionnel» de sujets en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre pourrait désormais être interdit de la maternelle au lycée en Floride.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis le 8 novembre 2022 à Tampa. AFP

Ron DeSantis, gouverneur républicain de Floride, cherche à interdire l’enseignement de sujets en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre pour tous les niveaux scolaires, ce qui étendrait une loi très controversée s’appliquant pour l’heure uniquement à l’école primaire.

La proposition de son administration, qui n’a pas besoin de recevoir l’approbation du parlement de Floride, sera votée par le Conseil de l’éducation de l’État le 19 avril, et a déjà été validée par les autorités locales en charge de l’éducation. Si elle est adoptée, l’enseignement «intentionnel» de ces sujets sera interdit de la maternelle au lycée.

Cela étendrait la portée d’une loi promulguée en 2022, surnommée «Don’t say gay» («Ne parlez pas des gays») par ses détracteurs. Vivement critiqué par les démocrates et les militants pour les droits des personnes LGBT+, le texte avait provoqué une polémique nationale.

Le gouverneur Ron DeSantis, nouvel homme fort de la droite dure, est vu comme un probable prétendant à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle de 2024, même s’il n’a pas encore officialisé sa candidature. Le républicain mène une politique très conservatrice, en matière de mœurs notamment. Il porte une attention particulière aux thématiques et livres étudiés dans les écoles, qu’il accuse d’endoctriner les élèves.

Les écoles, miroir de l’Amérique divisée

La nouvelle proposition de son administration a été immédiatement dénoncée par la Maison-Blanche et par les groupes défendant les droits des personnes LGBT+. «Il ne faut pas s’y tromper: cela s’inscrit dans une tendance inquiétante et dangereuse que nous observons dans tout le pays avec des législations anti-LGBTQI+ et anti-trans», a réagi la porte-parole de la présidence américaine Karine Jean-Pierre.

«C’était le but depuis le début: une censure généralisée et l’interdiction de livres, ciblant les personnes LGBT+ pour servir ses ambitions présidentielles», s’est indignée l’association Equality Florida sur Twitter.

Les écoles, miroirs d’une Amérique profondément divisée, sont le théâtre d’affrontements très politiques sur l’enseignement du racisme, des questions de genre ou de la sexualité. Cette proposition s’inscrit en outre dans le contexte d’une offensive conservatrice nationale sur les sujets LGBT+.

Début mars, le Tennessee est devenu le premier État américain à légiférer contre les spectacles de drag-queens dans les lieux publics, invoquant la protection des enfants face à des représentations jugées trop sexualisées.

AFP

