Matériaux de construction – Une pénurie mondiale pourrait faire grimper les prix des logements Divers matériaux de plus en plus rares sur le marché provoquent des difficultés d’approvisionnement. D’autres voient leurs prix augmenter. Fabrice Breithaupt

La pénurie de certains matériaux de construction a parfois entraîné des retards sur les chantiers. LUCIEN FORTUNATI

Depuis bientôt un an, le secteur de la construction et de l’immobilier est touché par des difficultés d’approvisionnement en matériaux et par la hausse des prix d’un grand nombre d’entre eux.

Quelle est la situation en Suisse romande? Et quelles conséquences pour les acquéreurs qui attendent la remise des clés de leur logement ou les propriétaires qui ont mandaté (ou vont le faire) une entreprise pour réaliser des travaux dans le bien qu’ils possèdent déjà? Les réponses de plusieurs spécialistes.

Quels sont les matériaux les plus touchés par la hausse des prix et/ou les difficultés d’approvisionnement?