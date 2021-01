Variant anglais – Vers des demi-classes dès 12 ans? Si les mesures sanitaires sont renforcées, l’option de l’enseignement en demi-groupes au Cycle d’orientation et au secondaire II pourrait constituer un compromis pour éviter la fermeture. Sophie Simon

Alors que de nouvelles mesures ont été annoncées, le sort des écoles reste en suspens. Jean-Paul Guinnard

Le sort réservé à l’école reste en suspens, même si l’on ne semble pas se diriger vers une fermeture dans l’immédiat. Les autorités paraissent chercher des paliers de gradation avant d’utiliser cette dernière cartouche. Lors du point presse de mercredi, Anne Emery-Torracinta, présidente du Conseil d’État et responsable de l’Instruction publique, annonçait que «le Conseil fédéral a décidé de s’adresser à la CDIP (ndlr: la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique, qui réunit les 26 conseillers d’État responsables de l’éducation) et lui a demandé d’avancer des mesures qui, sans fermer les écoles, permettraient de renforcer la protection des élèves et du corps enseignant au niveau du Cycle d’orientation et du secondaire II.» Les établissements primaires ne sont pas dans le viseur pour le moment.