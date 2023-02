Politique genevoise – Vers davantage de pouvoir pour les gardiens de la transparence Toujours plus sollicité, le bureau du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence s’agrandit avant une révision de la loi. Sophie Simon

La préposée adjointe à la protection des données et la transparence, Joséphine Boillat, et le préposé cantonal Stéphane Werly sont candidats pour un nouveau mandat. FRANK MENTHA

C’est une nouvelle année record pour le bureau du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence à Genève. Son rapport annuel publié lundi indique que le nombre d’actes rédigés par cette petite autorité indépendante n’a jamais été aussi élevé. Ainsi 47 avis, préavis ou recommandations ont été rendus en 2022, soit plus d’un tiers de plus qu’en 2021. Et ce n’est qu’un exemple.