Violences sexuelles – Véronique Ducret, haro sur le harcèlement La militante féministe lutte contre ce fléau depuis les années 80. Elle raconte ce combat dans un livre publié récemment. Chloé Dethurens

Véronique Ducret se bat «du côté des opprimés». LAURENT GUIRAUD

Des fonctionnaires harcelées, des collégiennes agressées, des travailleuses discriminées… Véronique Ducret est l’une des pionnières dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes à Genève. Aujourd’hui à la retraite, la militante coécrit (avec la juriste Anne-Marie Barone*) un livre qui retrace les étapes de la mobilisation contre ce fléau dans les entreprises et institutions du canton. Retour sur une bataille entamée dans les années 80, plus de trente ans avant l’émergence du mouvement #MeToo.