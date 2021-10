Stimuler les facultés des aînés – Vernier veut prévenir les troubles de la mémoire La 2e Ville du canton propose une série d’événements avec le Centre de la mémoire de l’hôpital, dès le 13 octobre. Laurence Bezaguet

Cinq ateliers pratiques auront lieux durant l’automne. Au cours de ces sessions, les participants seront encouragés à stimuler leur mémoire notamment à travers des exercices interactifs. GETTY IMAGES

«Oublier n’est pas toujours une maladie»: c’est sur ce leitmotiv que la Ville de Vernier organise, cet automne, avec le Centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et le Canton, une série d’événements pour prévenir les troubles cognitifs. Tout démarre ce mercredi 13 octobre au Lignon par une conférence, animée par Christian Chicherio et Federica Ribaldi, deux neuropsychologues et chercheurs du centre.

Avec l’âge, retenir de nouvelles informations devient plus difficile et la perte de souvenirs est plus fréquente et gênante au quotidien. Les deux scientifiques expliqueront les mécanismes de la mémoire et détailleront les activités qui nous aident à entretenir nos facultés et capacités cognitives. «C’est la première fois que le Centre de la mémoire des HUG collabore avec une commune genevoise sur ce type d’événement», note Céline Garcin, au nom du Service verniolan de la culture et de la communication.

Exercices interactifs

La conférence sera suivie de cinq ateliers pratiques durant l’automne. Au cours de ces sessions d’une durée de deux heures chacune, les participants seront encouragés à stimuler leur mémoire notamment à travers des exercices interactifs. «Chez les aînés, comme à tout âge, la perte des capacités en mémoire peut parfois réduire la qualité de vie, contribuer à un isolement social et affecter l’humeur, observe Juliette Fioretta, chargée de mission seniors à la Ville de Vernier et instigatrice de l’événement. Nous pouvons cependant stimuler notre mémoire au quotidien de façon très différente et complémentaire en essayant de nouveaux passe-temps qui procurent du plaisir, en maintenant des interactions sociales, en lisant au quotidien ou en pratiquant régulièrement une activité physique. Tous ces exercices aident à entretenir de bonnes capacités en mémoire.»

Autre première à relever: le Centre de la mémoire organise ces ateliers en dehors des HUG. «Ces événements sont l’occasion d’aller à la rencontre des gens, d’établir une relation de proximité avec la population genevoise et de s’inscrire dans la cité», motive Mathilde Boillat, chargée de communication du Centre de la mémoire.

