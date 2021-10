Soutien de proximité bénéfique – Vernier veille à ses aînés grâce à Seniors Plus En allant chez des personnes âgées pour les aider dans leurs démarches administratives, la 2e ville du canton évite des situations critiques. Laurence Bezaguet

Depuis 2017, Seniors Plus aide les personnes âges de Vernier à gérer leur suivi administratif. DARIA MECHKAT

Se rendre chez des aînés pour les accompagner dans leur suivi administratif: telle est la mission de Seniors Plus, une initiative verniolane qui permet de régler des situations critiques (amas de paperasse non traitée), d’en éviter d’autres (frigos vides, personnes totalement abandonnées) et, qui sait, de prévenir des drames. Certains se souviennent peut-être du cas d’un homme découvert sans vie dans son appartement des Acacias, en mai 2005… deux ans et demi après son décès! Le sort de cet être humain oublié de tous, de ses proches aux services administratifs, et révélé par la «Tribune de Genève», avait indigné l’opinion publique.