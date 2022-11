Économies d’énergie – Vernier va éteindre plus de 80% de son éclairage public Dès le 1er décembre, la deuxième commune du canton n’allumera plus ses lampadaires de 1 h à 5 h du matin. Dans la zone industrielle, ce sera dès 22 h. Emilien Ghidoni

Le bilan tiré de la phase d’essai du projet «Vernier rallume les étoiles». Magali Girardin

Pour les Verniolans, il va faire (presque) tout noir. Entre le 1er et le 15 décembre, l’ensemble des habitants de Vernier village, de Châtelaine et d’Aïre seront progressivement plongés dans l’obscurité durant la nuit. La zone industrielle Zimoga est aussi concernée. Ces quartiers sans éclairage public rejoignent ceux de Canada, de la zone industrielle du Lignon et certains secteurs d’Aïre et de Châtelaine. Ces derniers avaient été éteints en 2021, durant la phase test du projet «Vernier rallume les étoiles».