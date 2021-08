SwimRun – Vernier relance son «galop aquatique» Après deux éditions annulées, l’épreuve en binôme retrouve son décor naturel, le 29 août, au fil du Rhône et au cœur du Bois-des-Frères. Pascal Bornand

Après la course, la trempette. Et pas question de semer son coéquipier, il faut passer la ligne d’arrivée ensemble. Greg Clément

Au Service des sports de Vernier, on ne baisse pas les bras après deux déconvenues. Trois ans après une inauguration réussie, il remet à flot son SwimRun. Annulée en 2019 pour des questions de sécurité, biffée du calendrier l’an passé en raison du Covid, la manifestation retrouvera son décor naturel – le fil du Rhône et le Bois-des-Frères – et son format attrayant. Rendez-vous le 29 août au Lignon pour un «galop aquatique» inspiré de l’Ötillö, ce mode de course suggéré par le pari foldingue de quatre joyeux fêtards suédois.

«Oui, c’est souvent comme ça que naissent les bonnes idées», sourit Valérie Pillonel, la cheffe de service, adepte du triathlon et à l’origine de cette compétition qui associe le cross-country à la natation. Dans la saga nordique, qu’elle se plaît à raconter, les bambocheurs s’étaient défiés en rejoignant leur logis d’île en île, en alternant course, nage et descente de bars sur 75 km! «Rassurez-vous, on a édulcoré la formule. Les distances sont réduites et le Rhône n’est pas impétueux comme la mer du Nord, les concurrents n’ont pas besoin de s’encorder entre eux par mesure de sécurité», indique Valérie Pillonel. Et puis, on ne sert pas d’aquavit aux stands de ravitaillement!