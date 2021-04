Mobilité – Vernier refuse «une nouvelle autoroute» Le Conseil municipal a voté, mardi, une résolution pour combattre les nuisances de la moyenne ceinture. Laurence Bézaguet

Le Conseil d’État prévoit d’augmenter le trafic sur plusieurs grandes routes qui traversent la commune de Vernier, parmi lesquelles l’avenue du Pailly. FRANK MENTHA

Un débat sur la moyenne ceinture a opposé les conseillers municipaux verniolans, mardi soir. Pour rappel, le Conseil d’État prévoit d’augmenter le trafic sur plusieurs grandes routes qui traversent la commune (routes de Vernier et de Meyrin, avenues Louis-Casaï, du Pailly et de l’Ain). Soucieux de cette polluante perspective, le Municipal a voté une résolution Verte intitulée «Non à une nouvelle autoroute à Vernier». Sans que les avis ne soient toutefois identiques…

«Nous n’entrerons pas dans le dogme écologique qui tend à rendre la circulation impossible, mais PDC et Vert’Libéraux invitent à soutenir le projet amendé tel qu’il est sorti de la commission (ndlr: de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la mobilité). Nous continuons, en effet, à vouloir limiter les nuisances pour les Verniolans», explique le PDC Yves Magnin. «Curieux débat que celui de ce soir qui n’a pas de portée normative, remarque l’UDC Howard Nobs. Que l’on vote vite ou pas, on ne parviendra pas à amender la loi cantonale qui vise à réduire le trafic dans l’hypercentre.» Le socialiste Johan Martens de lui répondre: «Nous espérons que le message sera reçu. Ce n’est pas un esprit pour ou contre qui nous anime, mais la santé des Verniolans et l’habitabilité de notre commune.»