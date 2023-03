Canton de Genève – Vernier accueillera le prochain grand centre culturel genevois Le projet «Concorde-Espace culture» compte mettre la danse et la création à l’honneur. La construction du lieu débutera fin mars. Coût de l’opération: 115 millions. Emilien Ghidoni

Image de synthèse du projet «Concorde – Espace culturel» DR

Un futur espace culturel verra le jour dans le quartier de Châtelaine, au croisement des avenues de Châtelaine et de l’Ain. Combattu deux fois par référendum, le projet «Concorde», porté par la ville de Vernier et la Fondation pour le développement des arts et de la culture (FODAC), a connu nombre de rebondissements. Mais cette fois-ci, c’est bon: le permis de construire a été délivré, les travaux commenceront fin mars.