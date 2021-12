Finances des communes – Vernier accepte un déficit d’un million de francs Les partis minoritaires ont livré une âpre bagarre pour déjouer les pronostics. Ils s’en sont pris au service des Correspondants de nuit. Laurence Bezaguet

Le service des Correspondants de nuit a suscité des attaques de la part de conseillers municipaux de Vernier. Mais pour le chef de la Sécurité, ces personnes jouent un vrai rôle de médiation de rue dont l’utilité est confirmée par la police. LAURENT GUIRAUD

Les autorités de Vernier respirent. Malgré un excédent de charges de 1,1 million de francs, le budget de fonctionnement 2022* a été accepté sans surprise, vu les forces en présence, par 18 oui (10 PS, 5 Verts et 3 PLR), 9 non (3 PDC, 3 UDC, 1 MCG, 1 Alternative, 1 Indépendant) et 4 abstentions (3 MCG, 1 Alternative). Le patron des Finances Gian-Reto Agramunt motive ce déficit par des effets conjoncturels avec le nouveau quartier de l’Étang, mais aussi des effets Covid et RFFA (réforme fiscale des entreprises); il prévoit un retour à l’équilibre en 2024.