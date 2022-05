Chronique cannoise 1/12: «Du vent dans les palmes» – Vérités et mensonges Pascal Gavillet

Les quotidens cannois ne seront pas en ligne. Bienvenue à l’édition papier.

On nous a menti. On nous avait dit, par e-mail notamment (et j’en conserve la preuve) que cette année, tout serait dématérialisé et qu’aucun sac ne serait nécessaire pour circuler à l’intérieur du palais ou en dehors puisqu’il n’y aurait rien à porter. Pire, on nous a fait savoir également que le catalogue ne serait cette année pas imprimé. C’est faux! Au premier jour du festival, tous les quotidiens cannois sont là. Le «Screen», le «Variety», le «Hollywood Reporter», le «Gala Croisette», et dès demain «Le Film français». Sans oublier «Ecran total», «Cannes Market News», «Le Quotidien du festival», le «Daily» du marché, et les suppléments hebdomadaires de «Télérama», du «Monde» et de «Madame Figaro». Et «The Wrap», qui est tout nouveau. Résultat, mon vieux sac élimé pesait déjà plus de cinq kilos hier. Quant au catalogue du festival, il existe bel et bien. Et coûte 20 euros. Pour le trouver, il faut aller à la boutique du festival, dans le palais. Et ce mardi, il s’arrache déjà comme des petits pains. A l’heure de la dématérialisation, il n’y aura donc jamais eu autant de papier. Il y a décidément des mensonges qui font plaisir.

