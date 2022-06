Beach-volley – Vergé-Depré/Heidrich privées de médaille par une blessure La paire helvétique Vergé-Depré/Heidrich n’a pas décroché la médaille de bronze lors des championnats du monde de beach-volley. La faute à une blessure de Joana Heidrich dans le deuxième set qui a contraint le duo à l’abandon. Ruben Steiger

La paire suisse Vergé-Depré/Heidrich (en blanc) a été contrainte à l’abandon lors de la petite finale des championnats du monde de beach-volley à la suite d’une blessure à l’épaule de Heidrich. keystone-sda.ch

Terrible scénario pour la paire helvétique composée d’Anouk Vergé-Depré et de Joana Heidrich lors de la petite finale des championnats du monde de beach-volley à Rome face aux allemandes Svenja Müller/Cinja Tillmann. Alors qu’elles se dirigeaient vers une médaille de bronze historique, Joana Heidrich a été victime d’une blessure à l’épaule en milieu de deuxième set qui a contraint le duo à l’abandon.

Dès l’entame de la première manche, les deux Suissesses ont pris quatre points d’avance grâce à un service gagnant de Heidrich et d’une subtile déviation de Vergé-Depré au filet. Les médaillées olympiques ont ensuite tenu cette avance durant tout le set pour s’imposer 21-16. Ensuite, elles ont poursuivi leur marche en avant pour très vite prendre un avantage qui s’annonçait décisif.

Une blessure qui met fin au rêve

Malheureusement, tout a basculé à 10-7. Sur un service, Joana Heidrich s’est blessée à l’épaule et est immédiatement tombée au sol en criant toute sa douleur. Anouk Vergé-Dépré, les deux joueuses allemandes sont très vite venues à son soutien pour l’aider. L’équipe médicale est arrivée quelques secondes plus tard et a directement pris soin de la blessée tout en la protégeant du soleil et des regards du public et des caméras.

À ce moment-là, il paraissait clair que la partie n’allait pas reprendre son cours. Pour la paire allemande Müller/Tillmann, c’est une première médaille mondiale acquise dans des circonstances qu’elle n’aurait probablement pas espérée.



