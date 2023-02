L’éditorial de la «Tribune de Genève» du 23 janvier dernier prétendait opposer les approches de deux magistrats de mon parti. La tentation est effectivement forte de voir une incohérence entre celui qui, chargé de la planification, imagine de nouveaux logements et de nouvelles infrastructures et celui qui, aux rênes de la Ville, affirme vouloir augmenter son patrimoine arboré.

Et pourtant, la vraie ambition écologique est précisément d’articuler ces deux impératifs, l’un ne devant jamais supplanter l’autre.

La densification est indispensable dans un espace urbain aussi diffus que le Grand Genève, où les périurbains – de part et d’autre de la frontière – sont encore loin de vouloir (et parfois pouvoir) se déplacer autrement qu’en voiture et viennent encombrer les artères urbaines quotidiennement.

Elle est indispensable dans un canton où plus de 50% de la zone à bâtir est réservée aux propriétaires de villas, soit moins de 15% de la population.

Elle est indispensable, enfin, si l’on veut préserver les terres agricoles du canton et de France voisine qui ont été affreusement mitées par les déclassements des dernières décennies.

Les choix du passé doivent pourtant être évalués, les zones les plus denses du centre-ville doivent être préservées et les communes de la Rive gauche doivent autant (sinon plus) être mises à contribution. Le modèle économique qui génère autant d’attractivité doit également être revu, et cela est pris à bras-le-corps par notre nouvelle ministre de l’Économie – Verte également! –, qui est en train d’opérer une véritable révolution en faveur de l’économie endogène et circulaire.

«Faire passer ces pelouses pour des havres écologiques relève de l’argument de mauvaise foi.»

Pourtant, on le sait, en ville, les espaces verts sont absolument indispensables, tant en ce qui concerne la qualité de vie (en particulier les îlots de chaleur) que la préservation de la biodiversité. Encore faut-il que ces espaces soient accessibles aux citadin·e·s et aux animaux. Or, force est de constater que, si elles apparaissent en vert sur les photos satellites, les zones villas sont par définition des espaces privatisés, clôturés et trop souvent hostiles à la biodiversité, tant les pelouses gavées de pesticides y sont encore la norme (sans parler des piscines dont l’eau chlorée peut être toxique pour les animaux de passage). Même si certains petits propriétaires se montrent très respectueux de l’environnement, faire passer ces pelouses pour des havres écologiques relève de l’argument de mauvaise foi. Au contraire, la Ville et les communes disposent de services des espaces verts de plus en plus performants, qui parviennent à faire de nos parcs des espaces agréables, partagés et respectueux de l’environnement.

Il y a trois semaines, on apprenait que la Ville de Genève, peut-être inspirée par quelques facétieux activistes, avait communiqué sur ses projets de longue date de dégrapper des milliers de mètres carrés de surface imperméabilisée – essentiellement des parkings – pour y planter des arbres. Ces initiatives sont excellentes, puisqu’elles permettent d’augmenter la part de la nature sans empiéter sur aucun logement et qu’elles découragent les pendulaires de se déplacer en voiture, source principale de pollution et de gaz à effet de serre dans notre canton.

Les résident-e-s de la ville de Genève auront l'occasion, le 12 mars prochain, de se prononcer sur un projet-modèle qui, précisément réunit ces deux impératifs. Le PLQ Bourgogne propose de créer presque 500 logements, dont un grand nombre en mode coopératif, dans un quartier nettement moins dense que la Jonction ou les Pâquis, admirablement relié au centre par les transports publics et la mobilité douce. Mais surtout, le projet vise à créer des espaces verts publics et de qualité, dans la continuité du magnifique parc des Franchises qui y est attenant. Il s'agit à l'évidence d'un projet concret qui parvient à conjuguer les deux impératifs: densifier et verdir!

Les résident·e·s de la ville de Genève auront l’occasion, le 12 mars prochain, de se prononcer sur un projet modèle qui, précisément, réunit ces deux impératifs. Le PLQ Bourgogne vise à créer des espaces verts publics et de qualité, dans la continuité du magnifique parc des Franchises qui lui est attenant. Il s’agit à l’évidence d’un projet concret qui parvient à conjuguer les deux impératifs: densifier et verdir!

Julien Nicolet-dit-Félix Afficher plus Vice-président des Vert·e·s Genève. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.