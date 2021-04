Dans le journalisme, lorsqu’on doute, on aime s’accrocher à cette phrase: les faits sont têtus. Et au sortir de la première audience sur le scandale des constructions illicites de Verbier, mieux vaut se tenir à ce principe avec ses deux mains. Car si la procédure ne porte «que» sur le licenciement de celui qui a été désigné comme le lanceur d’alerte de ce vaste dossier, les débats révèlent ce qui pourrait bien devenir la règle: réécrire l’histoire et nier des faits.

À lire: La justice s’empare du scandale immobilier de Verbier

À entendre leur défense, les autorités de Verbier ont eu un comportement exemplaire dans cette affaire. Elles auraient, dès le début et constamment, tout fait pour rétablir le droit, faisant du principe de transparence la règle. Mais elles passent sous silence un fait important: c’est par le biais d’une enquête journalistique que la machine s’est enclenchée. Et pas par souci soudain de faire appliquer le droit sur lequel «un système» – c’est le mot des experts – s’était assis.

«On cible les messagers plutôt que les faits qu’ils révèlent.»

C’est oublier aussi les rapports étrangement caviardés, les minimisations régulières de la gravité de l’affaire, les régularisations de chalets illicites qui laissent à désirer, les dossiers litigieux qui, selon des rapports, risquent la prescription alors que l’affaire court depuis six ans.

Dans ce premier procès, il est possible que la justice conclue que le licenciement du lanceur d’alerte était légal. Si l’on revient aux faits, aux écrits dans les procès-verbaux quand il s’agissait d’évoquer son renvoi, on tombe sur la crainte des autorités «qu’il parle à la presse ou au Ministère public». Cette phrase – et toutes les décisions de justice n’y changeront rien – résume une réalité crue et régulière de cette affaire: on cible les messagers plutôt que les faits qu’ils révèlent. Et cela, c’est très têtu.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.