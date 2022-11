Canton du Valais – Verbier a été élue meilleure station de ski au monde Le village du val de Bagnes a décroché le prix lors des «World Ski Awards» parmi 25 destinations concurrentes, ont annoncé mardi les organisateurs.

Un skieur descend une piste de ski le 26 décembre 2021 à Verbier dans le Val de Bagnes. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

La station de Verbier (VS) a été élue en 2022 meilleure station de ski du monde lors des «World Ski Awards». Son paysage, ses chalets et son offre d’après-ski ont contribué à la distinguer de ses 25 concurrentes, selon les organisateurs. La station de Laax (GR), avec ses possibilités illimitées de freeride, a elle été nommée meilleure station de freestyle du monde.

Les World Ski Awards récompensent chaque année les meilleures stations par pays, puis élisent la meilleure d’entre elles. C’est la seconde fois, après 2021, que Verbier remporte la palme mondiale, indiquent les organisateurs dans un communiqué. En 2018 et 2019, elle avait déjà obtenu le titre de meilleure station suisse.

Les World Ski Awards récompensent chaque année les meilleures stations par pays, puis élisent la meilleure d’entre elles. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Anthony Anex

Les destinations sont élues par les votes en ligne de professionnels de l’industrie du ski et par le public. La distinction est décernée depuis 2013 par un groupe de médias et d’événement à but lucratif, sis à Londres. Elle a pour but «d’améliorer les normes dans le secteur du tourisme de ski», selon le site internet des World Ski Awards.

ATS

