Polémique – Venue d’Éric Zemmour: un collectif menace l’hôtel Hilton Des militants antiracistes affirment que le polémiste français donnera sa conférence mercredi à l’hôtel Hilton, et menacent ce dernier. Marianne Grosjean

Des adversaires de la venue d’Éric Zemmour à Genève se montrent menaçants envers l’hôtel supposé accueillir le polémiste français. AFP

La conférence d’Éric Zemmour, dont le lieu est jusqu’ici tenu secret, aurait lieu demain soir à l’hôtel Hilton, au Grand-Saconnex. C’est ce qu’affirme le site Renverse.co, dans un billet signé par «des antifascistes».

Contacté, l’établissement nous a répondu «ne pas faire de commentaires sur de potentielles venues» de personnalités. «Pas de commentaires» non plus du côté de la police cantonale, dont le porte-parole Sylvain Guillaume-Gentil nous précise que «sur un tel événement, plus on est discret sur nos activités, mieux ça se passe».

Le texte de Renverse.co est de son côté particulièrement menaçant: «Le lieu qui voudra bien accueillir ce «débat» aura choisi son camp, celui du fric à n’importe quel prix, et devra en assumer les conséquences», lit-on. Plus loin: «Nous attendons de la direction de l’hôtel Hilton qu’elle publie un démenti […] d’ici à mardi soir, faute de quoi nous considérerons que la chaîne Hilton se place du côté de la banalisation des idées fascistes. Les hôtels Hilton sont partout, si le meeting du 24 devait avoir lieu dans celui qui se trouve à Genève nous appellerons nos camarades, de France et d’ailleurs, à se venger du rôle que l’hôtel aura joué dans le financement de la campagne de cet immonde personnage.» Et enfin: «Même si la police protège le Hilton ces prochains jours elle ne pourra pas le faire toujours, nous réagirons en temps voulu.» Notons que la photo illustrant l’article montre l’hôtel en question en flammes.

Quelles suites l’établissement envisage-t-il de donner à ces menaces? Nous attendons leur réponse à l’heure qu’il est.

Les militants antifascistes du Silure, qui compte des dizaines d’organisations de défense des minorités, et qui a annoncé une manifestation pacifique au centre-ville mercredi à 18 h pour protester contre la venue d’Éric Zemmour, partagent-ils aussi l’appel à la «vengeance» formulé sur le site Renserve.co? Nous attendons également leur réponse que nous ajouterons dès que possible dans cet article.

Quant à l’avocat Marc Bonnant, qui animera le débat avec Eric Zemmour, il se dit consterné par ces menaces. «J’en ai vu d’autres, mais Genève n’a jamais été aussi violente, aussi animée par la radicalité des passions», assure-t-il. «Si des militants boutent le feu au Hilton, à compter que ce soit effectivement là que la conférence ait lieu, ce serait la défaite de la gauche.» Une analyse de «la bien-pensance qui peut devenir une incitation à la haine» serait bienvenue dans ce cas, selon le ténor du barreau.

Marianne Grosjean est journaliste à la rubrique Genève spécialisée dans les enjeux de société. Auparavant, elle s’est occupée pendant 4 ans de la critique littéraire. Elle a reçu une distinction au Swiss Press awards 2019 catégorie online, pour le longform itinérant “Compostelle prend deux ailes”. Plus d'infos

