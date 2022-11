Ventes de fin d’année chez Koller La maison de vente aux enchères zurichoise met à l’encan des œuvres rares issues de collections privées. Carole Kittner

Cuno Amiet, «La Vérité», 1913, huile sur toile estimée entre 800’000 et 1’200’000 francs. KOLLER AUCTIONS, ZURICH

C’est du 29 novembre au 2 décembre que se dérouleront les ventes plurielles de fin d’année de la maison Koller à Zürich. Le programme est riche pour chaque catégorie. Voici une sélection choisie.

La vacation du 2 décembre consacrée à l’art suisse révèle un groupe de pièces d’exception provenant d’une unique collection privée. La «Jeune fille épluchant des pommes de terre» d’Albert Anker, estimée entre 90’000 et 1’400’000 francs, est restée dans la même collection pendant plusieurs décennies. Comme «La Vérité» de Cuno Amiet, à la limite du surnaturel avec cette femme qui joue de son fond orange vif. On retrouve aussi d’autres grands noms de l’art suisse comme Ferdinand Hodler, Giovanni et Augusto Giacometti ou Félix Vallotton.

Quant au postwar & contemporary du 1er décembre, on ne peut que s’arrêter devant «L’oiseau amoureux» de Niki de Saint Phalle, sculpture mi-femme mi-animal dont l’estimation se monte entre 140’000 et 180’000 francs. Ou encore devant ce triptyque de l’artiste de rue Banksy, «Flower Thrower Triptych», daté de 2019; une sérigraphie couleur sur carton recyclé.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.