Cette fin de semaine, une majorité du Grand Conseil genevois va accepter – sauf coup de théâtre – le projet de révision des horaires des magasins que lui soumet le Conseil d’État. Cette réforme prévoit trois ouvertures de plus par an le dimanche, la fin de la nocturne du jeudi et l’allongement de l’horaire de 18 heures à 19 heures le samedi. En soi, la proposition, défendue par Mauro Poggia, paraît raisonnable. Elle l’est mais cache un défaut qui va inévitablement aboutir à une contestation par référendum du projet.

À Genève, de manière récurrente, les syndicats utilisent les demandes d’assouplissement des employeurs pour tenter d’obtenir quelques avantages sur les conditions de travail des vendeuses et des vendeurs. Ce n’est jamais évident, et les négociations dans le secteur ont toujours été rudes. Le hic, c’est qu’aujourd’hui le partenariat social dans le commerce de détail est au point mort et qu’il n’existe plus de convention collective de travail. Pour le dire simplement, les employeurs améliorent un peu leur position avec cette réforme, mais les syndicats sont mis hors jeu.

En dépit de cette situation de blocage qui fragilise le projet, Mauro Poggia se dit confiant, estimant que les Genevois sont prêts à l’accepter. Le citoyen-consommateur très vraisemblablement, mais il n’est pas que cela. Il est également majoritairement un employé, et par conséquent sensible au sort de ses semblables. On a pu le constater lors de précédents votes sur les horaires mais également sur le revenu minimum ou sur l’aide financière aux travailleurs précaires.

Une votation populaire n’est jamais gagnée d’avance. Les partisans du projet feraient bien de s’en souvenir et d’affûter encore leurs arguments. Notamment sur le partenariat social.

