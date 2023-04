Canton de Genève – Vente d’art sur la Rive droite Du 1er au 4 mai, Genève Enchères disperse des milliers d’objets, surtout sur la Toile mais aussi en salle. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Manolo Valdés, «Conde Duque de Olivares». Estimation: 30’000-50’000 francs. GENÈVE ENCHÈRES

Ce sont plus de 2500 lots qui seront dispersés ce lundi 1er mai par Genève Enchères. Un éventail large et varié qui annonce deux sélections plus intimistes vendues en salle le mercredi 3 mai, pour les objets d’art, et le jeudi 4 pour les montres, les bijoux et l’art de la table. Chacune ne rassemble que 117 lots, mais pour un critère de qualité plus élevé.

Au chapitre des temps forts: trois œuvres picturales. À commencer par cette huile sur toile datée de 1986 et signée Manolo Valdés, un peintre et sculpteur espagnol connu pour ses réinterprétations des sujets typiques de l’Âge d’or espagnol. «Il s’intéresse surtout à leurs jeux d’ombre et de lumière», précise Olivier Fichot, commissaire-priseur chez Genève Enchères.

«De loin, on croirait une œuvre abstraite, mais lorsque l’on se rapproche, on reconnaît le sujet dont l’artiste s’est inspiré.» Ici, il s’agit du comte-duc d’Olivares, favori du roi Philippe IV d’Espagne, peint par Vélasquez. Estimé entre 30’000 et 50’000 francs, ce tableau fut notamment exposé à la Galerie Maeght et provient d’une collection suisse.

Fernand Léger, «Maquette pour São Paulo». Estimation: 20’000-30’000 francs. GENÈVE ENCHÈRES

En deuxième temps, citons cette grande gouache sur papier très bien conservée de Fernand Léger, exécutée vers 1952, soit trois ans avant la mort de l’artiste. «Cette étude répertoriée aux archives du Comité Léger était destinée à un projet d’auditorium conçu par l’architecte Oscar Niemeyer, à São Paulo, qui n’a jamais abouti, explique Olivier Fichot. Léger n’est même jamais allé au Brésil, finalement.» Estimation: de 20’000 à 30’000 francs.

Quant à la troisième œuvre phare, «Léopard aux aguets», elle est de Jean-Léon Gérôme qui a beaucoup peint l’Orient sans jamais s’y rendre et dont les peintures au style très cinématographique ont inspiré les premiers réalisateurs du début du XXe siècle. Celle-ci provient aussi d’une collection privée suisse. Estimation: 15’000-20’000 francs.

Jean-Léon Gérôme, «Léopard aux aguets». Estimation: 15’000-20’000 francs. GENÈVE ENCHÈRES

