Coronavirus – Vent de colère contre le confinement au Xinjiang Pékin continue de soumettre à d’importantes restrictions cette région sensible où vivent les Ouïghours. La population commence à se rebeller.

Aucun cas de Covid n’a été signalé depuis 8 jours mais les habitants du Xinjiang restent soumis à d’importantes restrictions, notamment un confinement obligatoire. AFP

Des habitants du Xinjiang ont fustigé les drastiques mesures de confinement imposées après un rebond des contaminations au Covid-19, un rare signe de défiance dans cette région sensible de Chine où vit la minorité musulmane ouïghoure.

La Chine, premier pays à avoir recensé l’an dernier des cas de nouveau coronavirus, a depuis largement endigué l’épidémie sur son sol. Un foyer d’infection a toutefois été signalé le mois dernier à Urumqi, capitale régionale du Xinjiang, vaste région du nord-ouest de la Chine où vivent 25 millions d’habitants.

Le rebond épidémique y a contaminé plus de 900 personnes. Mais aucun nouveau cas n’est à déplorer depuis huit jours, selon les autorités, qui assuraient au début du mois avoir «efficacement endigué» la contagion.

Confinement obligatoire

Les habitants du Xinjiang restent cependant soumis à d’importantes restrictions, notamment un confinement obligatoire, et certains ont laissé éclater ces derniers jours leur colère sur les réseaux sociaux, malgré la censure.

«Pourquoi faut-il verrouiller tout le Xinjiang?» pestait un internaute sur la plateforme Weibo, faisant remarquer que toute la région -- grande comme trois fois la France métropolitaine -- n’était pas touchée par des cas de Covid-19. «J’ai fait trois tests (…) mais on ne me laisse toujours pas quitter ma résidence», s’indignait un autre internaute sur un forum en ligne du Quotidien du Peuple. Des travailleurs migrants bloqués, des étudiants, des hommes d’affaires et des touristes se sont également plaints de ne pas pouvoir quitter le Xinjiang.

Des photos publiées sur les plateformes Weibo et WeChat montraient des personnes enchaînées aux entrées d’une résidence pour avoir apparemment quitté leur domicile en dépit du confinement. D’autres clichés montraient des portes d’entrée scellées avec des pieds-de-biche et des serrures installés par des volontaires zélés, qui appliquent au niveau résidentiel les consignes des autorités.

Dans une vidéo dont l’AFP n’a pu vérifier l’authenticité, des dizaines de résidents d’une tour d’habitation d’Urumqi criaient leur désespoir depuis leur fenêtre. Les autorités ont assuré lundi que les mesures de confinement seraient allégées dans les zones non touchées par le virus, selon le tabloïd nationaliste Global Times.

Le Xinjiang, longtemps frappé par des attentats, est un immense territoire semi-désertique limitrophe de l'Asie centrale et où vivent les Ouïghours. Principalement musulmans et parlant une langue apparentée au turc, ils constituent l’une des 56 minorités nationales officiellement reconnues par Pékin.

La région a fait ces dernières années l’objet d’une reprise en mains, avec un renforcement de la présence policière, une étroite surveillance de la population et des contrôles fréquents.

AFP/NXP