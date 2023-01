La justice va trancher – Vendre du «poulet végétarien» est-il trompeur? Une marque de substitut à la viande peut induire en erreur, juge la Confédération, qui saisit le Tribunal fédéral. Le litige concerne tout le secteur. Gabriel Sassoon - Zurich

Basée à Kemptthal (ZH), Planted produit chaque année près de 5000 tonnes d’alternatives à la viande, comme du faux poulet. L’entreprise se retrouve au cœur d’une bataille juridique. KEYSTONE



Vous avez peut-être acheté son émincé de faux chicken à la Coop ou à la Migros. En Suisse, la start-up zurichoise Planted est un des acteurs les plus en vue sur le marché des alternatives à la viande. Mais du poulet qui n’en est pas a-t-il le droit d’évoquer l’animal? Le Tribunal fédéral (TF) va trancher cette question cruciale pour l’entreprise et pour tout le secteur des substituts végétariens et végétaliens.