Encre bleue – Vélo volé et vaine vidéo

Image d’illustration. GÉRALD BOSSHARD

À quoi servent les caméras de surveillance privées? À rien. C’est en tout cas la conclusion qu’en tire Jeanne, qui s’est fait voler son vélo devant son travail à Plainpalais. Un vendredi, elle a préféré rentrer à pied, et a laissé la bicyclette cadenassée devant son entreprise. Or, à son retour, plus de vélo.

Elle s’en ouvre au gardien, qui tient la réception le soir. Ce dernier, plein de zèle, lui dit qu’ils peuvent regarder les caméras de surveillance de l’entreprise, qui couvrent justement cette zone. En dix minutes de visionnage accéléré, ils tombent sur le moment clé: deux hommes – «dont un horrible hipster à chignon» – ouvrent deux cadenas à la pince tôt dans la matinée du samedi. Les deux voyous filent à dos des montures volées. Parfait, se réjouit Jeanne, qui compte porter les images à la police en déposant plainte. Peut-être ces hommes sont-ils déjà fichés pour des faits similaires… Elle imagine retrouver son vélo, un joli Taurus reçu pour son anniversaire.

Avant de lui copier la séquence sur une clé USB, le gardien en avise son supérieur. Mal lui en a pris: le chef pique la mouche et déclare qu’il est interdit d’utiliser les images des caméras, par respect du droit à l’image. Selon lui, c’est à la police de se déplacer pour les demander à la réception. À la police, lors de son dépôt de plainte, Jeanne demande s’ils peuvent venir réquisitionner les images. On lui répond sans surprise que le vol d’un vélo est un peu léger pour envoyer une patrouille, mais qu’en revanche, ils auraient volontiers jeté un œil si la séquence avait été fournie directement.

Malgré ces explications, le chef n’a rien voulu entendre et a même… mis un blâme au gardien, pour avoir montré à une employée les images de vidéosurveillance. Rageant, non?



