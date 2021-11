Spectacle à l’Alhambra – Veillon et Auer vont s’en mettre plein le tube En jouant les musiciens éternellement amateurs mais passionnés, le duo s’est découvert sur scène une complicité contagieuse à travers «La meilleur chanson de tous les temps». Francois Barras

Alors qu’une chanson se compose désormais dans sa chambre à coucher par un musicien seul face à son écran, le «local de répète» rejoindra-t-il bientôt le musée des reliques étonnantes comme l’armée suisse et les seins nus sur la plage? La question méritait d’être posée, et ce n’est pas la dernière qualité du spectacle de Vincent Veillon et de Christophe Auer que de réhabiliter ce décor si injustement méprisé par des siècles de tradition théâtrale, cet antre souterrain de communion par la bière, la sueur et l’électricité, qui vit défiler des millions de musiciens amateurs, abrita des milliards d’engueulades et accoucha, parfois, de quelques tubes impérissables.

Ces hits, justement, sont au cœur de l’affaire que l’Alhambra va abriter les 1er et 2 décembre. Assez précisément titré «La meilleure chanson de tous les temps», le spectacle orchestre la belle et sonore entente entre la moitié la plus moustachue des Vincent et leur musicien attitré, compositeur et arrangeur qui met en notes depuis toujours leurs spectacles, émissions et autres groupes de metal pastiche – Black Lion Genocide, c’est son œuvre. Bref, l’un et l’autre se tirent par le lobe depuis longtemps, en amateur éclectique pour Veillon (il écouterait même du reggae) et en virtuose généreux pour Auer.

On savait que Veillon avait pris goût à la comédie et que celle-ci le lui rendait bien. On devinait aussi chez lui un organe de stentor au gré de capsules vidéo où, de Brassens à Booba, il y allait de la voix, chant juste et grain épais. On ignorait en revanche la gamme des talents de son complice musicien, force comique inattendue capable de se hisser au niveau de son expérimenté comparse et de dynamiser leur duo en quête du tube final. Et tant mieux si Auer appuie sur la triple pédale de l’accent (nord-)vaudois: son personnage de mélomane appliqué, instituteur le jour, motard en fin de journée et claviériste une fois par semaine «à 19 heures précises», dégage une authenticité et une sympathie irrésistibles.

À ses côtés, Veillon joue santiags aux pieds et jeans trop serré aux cuisses le versant flambeur de l’aspirant rock star. Il y a longtemps qu’il a choisi la sécurité familiale avec «Camour», ses enfants et son job de vendeur de voitures. Mais, depuis leur local installé dans une zone industrielle, il rêve encore de stades à ses pieds, de groupies en pâmoison et de cocaïne par camions-citernes. «Pour ça, on peut toujours aller à la gare», hasarde son compère. Non! L’heure est au baroud d’honneur après vingt ans de concerts dans des pubs, à l’ultime tentative pour, ce soir-là et avant d’aller retrouver Camour et ses lasagnes, dénicher «la meilleure chanson de tous les temps». D’où le titre.

Sans prétention mais avec assez d’aisance pour jongler insolemment avec la comédie musicale, l’opérette, la pop sucrée et la techno teutonne, les compères s’offrent une solide récréation entre didactisme, tour de chant et comédie. Des trois versants, on a préféré les deux derniers: la démonstration, exemples à l’appui, des similitudes quasi mathématiques entre les mélodies à travers les âges, de Bach à Gainsbarre, est éclairante mais ralentit parfois le tempo de leur excellente complicité, qui révèle n’avoir nul besoin d’échappatoires. Les chansons entonnées en harmonie, les monologues sous acide du motard dans sa symphonie pour pistons, l’ode finale à la lasagne fonctionnent assez bien pour que l’on se sente pleinement invités dans leur local qui sent la chaussette tiède et la bière froide, à partager avec eux quelques rêves de gloire déçus mais beaucoup de moments de plaisir pur.

