Coin de paradis – Végétalisée, la route de Veyrier attire désormais les promeneurs Après des années de travaux, l’accès par le sud à la Cité sarde resplendit de tous ses atours. Fabien Kuhn

Les points d’accès à la Cité sarde ne manquent pas et sont tous plus charmants les uns que les autres. Manquait tout de même à l’appel l’accès par le sud, soit depuis le Bout-du-monde. Une route de Veyrier urbaine et blafarde, avec en point d’orgue les bâtiments de l’Office cantonal des véhicules (OCV), laids comme des poux, constructions venant d’un autre temps. Tout cela est maintenant du passé, car la route de Veyrier a été complètement repensée.

Après des années de travaux, une ornementation verdoyante incite à présent à flâner et à profiter des bancs installés ici et là. «À présent, je sors bien plus souvent de chez moi, dit une habitante du quartier. J’aime bien m’asseoir sur ces bancs et regarder ce qui s’y passe, notamment ces rapaces, des milans qui ne venaient absolument pas ici avant. Ils plongent pour aller chercher de la nourriture dans le gazon ou les fleurs. C’est impressionnant!» Une végétation nouvelle et vivace embellit cette route où quelques années auparavant, il ne serait venu à personne l’idée même d’aller s’y promener. Des rangées d’arbres y ont fait leur nid, îlot de nature le long des voies de circulation. Une piste cyclable y a vu le jour, bien séparée de la voie piétonne, et un évident radar incite les automobilistes à respecter la limite de 50 km/h qui sécurise l’accès à Carouge.