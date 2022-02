Grands prédateurs – Vaud veut abattre le loup jusqu’en plaine Alors que la saison des estivages approche, il ne reste que jusqu’au 31 mars pour «réguler» la meute du Marchairuz. Mettant en avant de nouvelles attaques, le Canton a obtenu de poursuivre le canidé hors du Jura. Erwan Le Bec

La meute du Marchairuz comptait, en 2021, un couple reproducteur, trois subadultes et cinq louveteaux nés la même année. On saura au printemps si elle s’est à nouveau reproduite. (photo d’illustration) Getty Images/iStockphoto

Le loup n’a plus que quelques jours pour sauver sa peau. Le Canton de Vaud a demandé et obtenu de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) plus de latitude pour abattre deux jeunes loups de la meute du Marchairuz.