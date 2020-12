Coronavirus – Vaud va fermer ses restos, sauf sur ses pistes de ski Comme Fribourg, Neuchâtel et le Valais, le canton ferme le 26 décembre ses établissements. Mais pas sur les pistes de ski. «Nous ne voulons pas laisser un enfant manger sous la neige son sandwich à midi», estime-t-il.

Les restaurants vaudois devront fermer dès samedi soir à 23h00 (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le canton de Vaud va fermer dès samedi soir ses cafés et restaurants, comme Fribourg, Neuchâtel et le Valais. Mais il laisse ouverts les établissements situés sur ses pistes de ski, de même que les musées, bibliothèques et centres sportifs.

Le taux de reproduction du virus – de 0,93 sur Vaud – reste pour l’heure sous la barre du 1 mais les autorités s’attendent à une augmentation, voire un dépassement de ce seuil. «Nous n’avions pas d’autre choix que de prendre des mesures», a expliqué mardi le conseiller d’Etat Philippe Leuba. «On ne pouvait pas conjuguer les effets des Fêtes familiales avec des restaurants ouverts», a-t-il ajouté. Fermer dès samedi soir à 23h00 semble être la période la moins dommageable pour la branche.

«Dès le 27 décembre, le chiffre d’affaires est de moindre importance dans les restaurants. C’était la période à privilégier, car de nombreux établissements ferment», a relevé Philippe Leuba. Les livraisons à domicile et la petite restauration à l’emporter restent possibles.

Le conseiller d’Etat explique que des discussions ont eu lieu depuis le week-end dernier avec les conseillers fédéraux Alain Berset et Guy Parmelin. Entre cantons, un nouveau point de situation sera fait après l’évaluation du Conseil fédéral, prévue pour le 30 décembre.

Sursis sur les pistes

Vaud a fait le choix de préserver les établissements qui se trouvent sur ses pistes de ski, et qui peuvent rester ouverts tant que le canton se situe en-dessous du taux de reproduction de 1. «Nous sommes les seuls à le faire, mais cette décision a été prise en plein accord avec le médecin cantonal», a relevé M. Leuba.

«Nous estimons qu’il y a un intérêt sanitaire à permettre aux familles qui skient de pouvoir prendre un chocolat chaud. Nous ne voulons pas laisser un enfant manger sous la neige son sandwich à midi», a-t-il expliqué.

Pour le reste, le canton continue de faire usage de la possibilité de garder ouverts ses commerces – y compris le dimanche et le samedi 26 décembre – tout comme ses bibliothèques, musées, galeries, installations et activités sportives. «Ils resteront ouverts tant qu’on peut le faire», a ajouté le conseiller d’Etat.

ATS/NXP