Massacres en série – Vaud sollicite un tir de loup auprès de la

Confédération Le Canton a décidé d’agir face à une saison de l’estivage marquée par plusieurs attaques de loups sur des veaux dans la région du Marchairuz.

La saison de l’estivage, débutée à la mi-juin, a été marquée par plusieurs attaques sur des veaux dans la région du Marchairuz. Keystone

Préoccupé par plusieurs attaques avérées sur des bovins dans le Jura vaudois, le Canton a décidé d’agir. Le Département de l’environnement et de la sécurité indique lundi, dans un communiqué, avoir transmis à la Confédération une demande d’autorisation afin de procéder à un tir de loup.



La saison de l’estivage, débutée à la mi-juin, a été marquée par plusieurs attaques sur des veaux dans la région du Marchairuz, attribuées à une meute de loups. Le Département de l’environnement et de la sécurité estime que les conditions permettant le tir de régulation de deux jeunes loups de la meute du Marchairuz sont réunies.



En effet, depuis la révision de l’ordonnance sur la chasse, entrée en vigueur le 15 juillet 2021, les populations du grand prédateur peuvent être régulées dès lors que deux bovins au moins ont été tués sur une période de quatre mois, pour autant que des mesures de protection raisonnables aient été mises en place. De plus, le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la régulation a été autorisée.

Risques de nouvelles attaques

Le canton de Vaud déclare être conscient des difficultés rencontrées par les éleveurs et tient à les assurer

de son soutien. La Direction générale de l’environnement suit de près la situation sur le terrain en étroite collaboration avec la Fondation Landry ainsi que la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires et les propriétaires de bétail.

Les dommages causés par le loup aux animaux de rente, sur la base des constats de terrain effectués par les surveillants permanents de la faune, sont indemnisés conjointement, à raison de 80% à charge de la Confédération et 20% du Canton. Des mesures de protection sont également mises en place de concert avec les éleveurs afin de réduire les risques de nouvelles attaques.

EAH/Comm

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.