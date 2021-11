Crise du coronavirus - Vaud réintroduit le masque au secondaire I dès lundi

Le canton de Vaud est actuellement au début d’une nouvelle vague avec près de 300 nouveaux cas par jour et le nombre d’infections pourrait tripler dans les semaines à venir, prévient jeudi l’État de Vaud. Il introduit de nouvelles mesures afin d’éviter une surcharge des soins intensifs.

Dans les écoles, le port du masque sera réintroduit dès lundi 29 novembre et jusqu’aux vacances de fin d’année dans les classes de secondaire I (9e à 11e année). Les élèves et les enseignants devront également le porter pendant les cours de sport et de chant, indique le Canton dans un communiqué.

Au primaire (1ère à 8e année), le port du masque est recommandé en classe aux enseignants et reste obligatoire pendant leurs déplacements.

Dose de rappel

Le Conseil d’État demande en outre aux personnes de 65 ans et plus de prendre rendez-vous rapidement pour se faire injecter une dose de rappel. La protection offerte par la primovaccination tend en effet à diminuer chez elles plus vite que chez les jeunes et les hôpitaux commencent à accueillir des patients vaccinés de cet âge, explique l’État de Vaud.

Les personnels de santé actifs dans des unités sensibles (unités Covid, soins intensifs, gériatrie, patients immunosupprimés) auront également la possibilité de se faire vacciner avec une dose de rappel dès lundi dans le but de diminuer les absences maladie dans les hôpitaux.

Pour les autres, soit toutes les personnes de plus de 16 ans déjà doublement vaccinées depuis six mois, le Conseil d’État leur conseille de s’inscrire dès que cela sera possible, soit une fois que les aînés auront pu prendre rendez-vous. Aucune date n’est toutefois donnée.

Contrôles renforcés

Les mesures de protection en vigueur dans les établissements de nuit, les grandes manifestations, les fitness, les commerces et les restaurants feront l’objet de contrôles renforcés.

Afin de ralentir la circulation du virus, le Canton recommande à la population de respecter «scrupuleusement» les gestes barrière et les mesures en vigueur, notamment en ce qui concerne la distance physique, le port du masque, la désinfection régulière des mains et l’aération fréquente des espaces clos.