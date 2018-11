Drame familial: il tue son amie et se rend à la police

Un ressortissant suisse de 28 ans a annoncé avoir tué son amie, une Suissesse de 31 ans, au domicile familial à Yverdon-les-Bains (VD). Il s'est présenté au poste de la police vendredi matin. Une enquête devra déterminer les circonstances de ce drame.

Les agents immédiatement envoyés sur place ont découvert le corps de la victime, a indiqué la police dans un communiqué vendredi soir. Des mesures ont été prises afin de s'assurer de la prise en charge des trois jeunes enfants de la victime. La police n'a pas souhaité en dire plus. Le procureur de service a ouvert une instruction pénale.

Les investigations sont menées par les enquêteurs de la Police de sûreté et les spécialistes de la police scientifique en collaboration avec le centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Plusieurs patrouilles de la Police Nord Vaudois et de la Gendarmerie sont intervenues sur les lieux, ainsi que les enquêteurs et les spécialistes de la police scientifique de la police de sûreté vaudoise et du CURML. (ats/nxp)