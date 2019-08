Autoroute fermée entre Vevey et Montreux

L'autoroute entre Vevey et Montreux est fermée dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre à cause d'un accident. Une passerelle enjambant l'A9 à Chailly a été heurtée par un camion et menace de s'effondrer. Elle sera démolie.

Un camion transportant une fraiseuse a endommagé lundi après-midi le passage supérieur piétons du «Derray de la Cor» traversant l?autoroute A9 entre la jonction de Vevey et la jonction de Montreux, écrit lundi dans un communiqué l'Office fédéral des routes (Ofrou).

Les ingénieurs de l'Ofrou présents sur place pour constater la nature et la gravité des dommages ont demandé la destruction immédiate de l'ouvrage. Toutes les mesures seront mises en place afin de pouvoir rouvrir l'autoroute mardi dans la matinée, ajoute l'office fédéral.

Des gravats étaient visibles sur la chaussée de l'A9 à la suite du choc. Des déviations ont été mises en place, mais les perturbations étaient importantes, a précisé la police vaudoise. Pour des raisons de sécurité, l'A9 est déjà fermée depuis Villeneuve dans le sens Valais-Vaud, indique de son côté le site internet du TCS.

(ats/nxp)