Une équipe d'experts pourrait être constituée

Affaire Broulis Le groupe PLR au Grand Conseil vaudois veut que les ministres puissent payer leurs impôts comme les conseillers fédéraux qui s'en acquittent tant auprès de Berne que de leur commune. Plus...

Le Matin Dimanche Après trois semaines de tourmente, Pascal Boulis, le chef des finances vaudoises accepte de donner le détail sur ses déductions fisacles et le fait de payer deux tiers de ses impôts à Sainte-Croix et un tiers seulement à Lausanne. Plus...